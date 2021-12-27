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Haberler Yaşam Bahçelievler'de İETT otobüsünün önünü kesip, şoförle tartıştı!
Giriş Tarihi: 27.12.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 10:02

Bahçelievler'de İETT otobüsünün önünü kesip, şoförle tartıştı!

İstanbul Bahçelievler'de bir kadın seyir halindeki İETT otobüsünün önüne geçerek İETT şoförü ile dakikalarca tartıştı. Yaklaşık 5 dakika boyunca İETT otobüsün önünü kesen kadın, ardından hiçbir şey olmamış gibi ayrıldı.

DHA
Bahçelievler’de İETT otobüsünün önünü kesip, şoförle tartıştı!

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü İzzettin Çalışlar Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinden geçen bir otobüsün önü bir kadın tarafından kesildi.

Bahçelievler’de İETT otobüsünün önünü kesip, şoförle tartıştı!

İETT otobüsünün önünde dikilen kadın, dakikalarca şoförle tartıştı. Cadde üzerinde bağırıp çağıran kadın ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kadının İETT aracını durdurmasından dolayı cadde üzerinde kısa süreliğine trafik oluştu.

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Bahçelievler’de İETT otobüsünün önünü kesip, şoförle tartıştı!

"3-5 DAKİKA BOYUNCA BAĞIRDI"

Cadde üzerinde esnaf olan Murat Kurumlu, "Trafikte bir kadın otobüsün önünü kesmişti, seslere çıktık otobüsün önünde durmuş bağırıyordu falan.

Bahçelievler’de İETT otobüsünün önünü kesip, şoförle tartıştı!

3-5 dakika boyunca bağırdı ardından hiçbir şey olmamış gibi dağılıp gittiler. Trafiği de kilitlediler, burada zaten hep trafik oluyor, onun hengamesi oldu.

Bahçelievler’de İETT otobüsünün önünü kesip, şoförle tartıştı!

Kadın bağırıyordu, şoför cevap falan vermedi. Neyden kaynaklandığını bilmiyoruz ben de bağrışmalara çıktım. Sebebini bilmiyoruz." dedi.

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