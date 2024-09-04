Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
09:54
Bahçesine yardım için çağırdığı genç bıçaklayarak öldürdü! O detay katili yakalattı: İlk ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Beylikdüzü'nde bahçeli bir evde ikamet eden Ahmet Şamlı (65) bahçe işlerine yardım için yanına çağırdığı 20 yaşındaki İbrahim M. Tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Şamlı'nın aracındaki parmak izlerinden katili yakaladı. Emniyette cinayeti itiraf eden İbrahim M.'nin ilk ifadesindeİ "Bahçe işi yaparken sözlü tartışma yaşadık, evde bulduğum bıçakla olay gerçekleşti" dediği öne sürüldü.