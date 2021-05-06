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Haberler Yaşam Bakan Bilgin "Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?" sorusunu yanıtladı! Nisan ayı kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 10:41

Bakan Bilgin " ne zaman yatacak?" sorusunu yanıtladı! Nisan ayı kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) yattı mı, ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberi ile Nisan ayına ilişkin ödeme tarihleri de Bakan tarafından duyurulmuş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Nisan ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına ait yanıtı da vermiş oldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren konuyla ilgili detaylar ödenekten yararlanan vatandaşların gündemine taşınıyor. Buna göre; Bu ay Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İşte tüm detaylar…

Nisan ayı kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Bilgin Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? sorusunu yanıtladı!

ne zaman yatacak? Sorusu her ay başında olduğu gibi ödenekten faydalanmakta olan binlerce vatandaşın merak konusu haline geliyor. Genellikle her ayın 5'i itibarıyla kişilerin hesap numaralarına yatırılan ödenekle ilgili dün sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan , 5 Mayıs tarihi işaret etmişti. Bu kapsamda ödenekten yararlanan kişiler hesaplarını kontrol etmeye başladı. Peki, Bu ay Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?

Nisan ayı kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Bilgin Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? sorusunu yanıtladı!

SOSYAL MEDYA HESABINDAN KÇÖ AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin:

"Nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün (5 Mayıs 2021) yapıyoruz."

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Nisan ayı kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Bilgin Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? sorusunu yanıtladı!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Nisan ayı kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Bilgin Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? sorusunu yanıtladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Nisan ayı kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Bilgin Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? sorusunu yanıtladı!

Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

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