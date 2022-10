Küçükçekmece'de lüks bir sitenin içinde kafe açan İranlı iş kadınının başı dolandırıcılarla derde girdi. 2.5 ay önce açılan kafeye gelen ve kendisini bakan danışmanı arkadaşını da Emniyet Müdürü olarak tanıtıp 'bir sorununuz olursa ben çözerim' demeye başladı. İranlı iş kadını her defasında problemlerinin olmadığını söyleyip onları uzaklaştırdı. Ama hemen her gün kafeye gelen sahte danışman her defasında aynı teklifte bulundu.