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Haberler Yaşam Bakan Ersoy güzel haberi 'Gururluyuz' diyerek duyurdu! Anadolu kökenli 41 eser Türkiye'ye dönüyor
Giriş Tarihi: 05.12.2023 20:32 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 20:32

Bakan Ersoy güzel haberi 'Gururluyuz' diyerek duyurdu! Anadolu kökenli 41 eser Türkiye'ye dönüyor

Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan Anadolu kökenli 41 tarihî eser Amerika Birleşik Devletleri'nden doğdukları topraklara dönüyor... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Gururluyuz! Cumhuriyetimizin 100. yılında iadesini sağladığımız eser sayımız 3 bin 59'a ulaştı." sözleriyle güzel haberi duyurdu.

Bakan Ersoy güzel haberi ’Gururluyuz’ diyerek duyurdu! Anadolu kökenli 41 eser Türkiye’ye dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD Manhattan Bölge Savcılığı arasında son beş yıldır geliştirilen iş birliği ve ortak çalışmalarla Türkiye'ye 2021 yılından bu yana iadesi sağlanan kültür varlıklarına yenileri eklendi.

Bakan Ersoy güzel haberi ’Gururluyuz’ diyerek duyurdu! Anadolu kökenli 41 eser Türkiye’ye dönüyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile beraberindeki heyet Türkiye'ye iadesi sağlanan eserleri New York'ta bulunan Türk Evi'nde teslim aldı.

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Bakan Ersoy güzel haberi ’Gururluyuz’ diyerek duyurdu! Anadolu kökenli 41 eser Türkiye’ye dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise teslim töreninin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımlarında, "Gururluyuz! Ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarılmış bir grup eserimizi daha New York'da bulunan Türk Evi'nde teslim aldık. Manhattan Bölge Savcılığı ve İç Güvenlik Soruşturma Birimi ile gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalar sonucunda bronz başlar, büst ve gümüş heykelciklerin de aralarında bulunduğu toplam 41 kültür varlığımız daha evine dönüyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında iadesini sağladığımız eser sayımız 3 bin 59'a ulaştı. Bu toprakların miraslarına sahip çıkmak üzere çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bakan Ersoy güzel haberi ’Gururluyuz’ diyerek duyurdu! Anadolu kökenli 41 eser Türkiye’ye dönüyor

ANADOLU'DA ROMA DÖNEMİ HEYKELTRAŞLIĞININ ÖNEMLİ ESERLERİ GELİYOR

Türkiye'ye iadesi sağlanan, Burdur ili, Gölhisar ilçesinin İbecik Köyü'nde yer alan Boubon Antik Kenti kökenli 3 adet bronz heykel başı, 1 adet bronz kadın büstü ve 4 adet bronz heykellere ait vücut parçaları Anadolu'da Roma Dönemi heykeltıraşlığının önemli eserleri arasında gösteriliyor.

Bakan Ersoy güzel haberi ’Gururluyuz’ diyerek duyurdu! Anadolu kökenli 41 eser Türkiye’ye dönüyor

Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda gerçekleşen kaçak kazılar sonucu yurt dışına kaçırılan eser grubundan özellikle Genç Caracalla ve Olgun Caracalla başları antik kentin tanrılaştırılan imparatorların heykellerinin dikildiği kutsal alanda (Sebasteion) yer alan heykellere ait olması bakımından ayrı bir önem taşıyor. 2022 yılında ve 2023 yılı Mart ayında Sebasteion yapısına ait 2 adet bronz heykel olan Lucius Verus ile Septimius Severus da 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'ye iade edilmişti.

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