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Bakan Ersoy güzel haberi 'Gururluyuz' diyerek duyurdu! Anadolu kökenli 41 eser Türkiye'ye dönüyor
Giriş Tarihi: 05.12.2023 20:32
Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
20:32
Bakan Ersoy güzel haberi 'Gururluyuz' diyerek duyurdu! Anadolu kökenli 41 eser Türkiye'ye dönüyor
Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan Anadolu kökenli 41 tarihî eser Amerika Birleşik Devletleri'nden doğdukları topraklara dönüyor... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Gururluyuz! Cumhuriyetimizin 100. yılında iadesini sağladığımız eser sayımız 3 bin 59'a ulaştı." sözleriyle güzel haberi duyurdu.