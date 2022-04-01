Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 1 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 1 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 01.04.2022 18:16 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 18:16

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 1 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 1 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

2 yıldan fazla süredir küresel anlamda etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili olarak en son haberler "corona virüsü son dakika" başlığı altında peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye'deki ilk vakadan bugüne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün yapılan covid-19 test sonuçlarında 14 bin 336 kişinin sonucu pozitif çıkarak tedavisi başlatıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika 1 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm veriler.

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 1 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 1 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"1 Nisan vaka sayısı" bilgileri yurdumuzda tespit edilen ilk covid-19 vakasından bugüne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna açıklanıyor. 2 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren covid-19 salgınıyla ilgili en son korona tablosu güncel Türkiye vaka, vefat, iyileşen sayılarıyla ilgili olarak "1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuyla araştırılıyor.

SON DAKİKA 1 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 1 Nisan korona tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden açıklanacak. Bugünkü en son Türkiye güncel korona vaka-vefat sayıları belli olduğunda burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 1 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 1 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

31 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 14 bin 336

VEFAT SAYISI: 56

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 435

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 1 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 1 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

30 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 14 bin 993

VEFAT SAYISI: 53

İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 856

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 1 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 1 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

29 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 16 bin 190

VEFAT SAYISI: 63

İYİLEŞEN SAYISI: 21 bin 256

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 1 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 1 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

28 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 14 bin 364

VEFAT SAYISI: 61

İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 526

SON DAKİKA