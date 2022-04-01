Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 1 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 1 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Giriş Tarihi: 01.04.2022 18:16 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 18:16

2 yıldan fazla süredir küresel anlamda etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili olarak en son haberler "corona virüsü son dakika" başlığı altında peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye'deki ilk vakadan bugüne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün yapılan covid-19 test sonuçlarında 14 bin 336 kişinin sonucu pozitif çıkarak tedavisi başlatıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika 1 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm veriler.