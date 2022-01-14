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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 14 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 14 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 14.01.2022 19:01 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 19:01

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 14 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 14 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

14 Ocak vaka sayısı, yurt ve dünyada etkilerini gösteren covid-19 salgınının etkilerini sürdürdüğü yurt ve dünyada merak konusu oluyor. 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk teşhisi konulan covid-19 pandemisiyle ilgili detaylar "corona virüsü son dakika" başlıklı haberlerle peş peşe duyurulmaya devam ediliyor. Türkiye'deki ilk vakadan bu yana güncel korona verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanmaya devam ediliyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçlarına göre 75 bin 564 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Ocak korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm ayrıntılar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 14 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 14 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

14 Ocak koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. En son Türkiye corona virüsü vaka-vefat-iyileşen sayılarına - bugünkü güncel korona verileri detaylarına erişmek isteyenler "14 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA 14 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Ocak korona tablosu detayları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla henüz açıklanmadı. Bugünkü en son Türkiye güncel korona vaka-vefat verileri belli olduğunda tüm bilgiler burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 14 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 14 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

13 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 75 bin 564

VEFAT SAYISI: 153

İYİLEŞEN SAYISI: 51 bin 675

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Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 14 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 14 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

12 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 77 bin 722

VEFAT SAYISI: 145

İYİLEŞEN SAYISI: 42 bin 573

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 14 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 14 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

11 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 74 bin 266

VEFAT SAYISI: 137

İYİLEŞEN SAYISI: 39 bin 226

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 14 Ocak koronavirüs tablosu nasıl? 14 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

10 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 65 bin 236

VEFAT SAYISI: 141

İYİLEŞEN SAYISI: 38 bin 242

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