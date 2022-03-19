Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 19 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 19 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Giriş Tarihi: 19.03.2022 19:28 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 19:28

2 yıldan bu yana etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin detayların yer aldığı güncel - en son korona tablosu verileri "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler üzerinden araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçlarında 19 bin 126 kişinin sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte tedavi süreçleri başlatıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika 19 Mart korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm ayrıntılar.