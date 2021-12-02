Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 2 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 2 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat verileri

Dünya genelinde 2020 yılı başlarından bu yana etkisini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin yurt ve dünyadan "corona virüsü son dakika" haberleri peş peşe geliyor. Türkiye'de tespit edilen ilk covid-19 vakasından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosuna göre bugünkü covid-19 test sonuçları pozitif çıkan 22 bin 556 kişinin karantina ve tedavi süreci başlatıldı. Öte yandan Bugünkü Türkiye korona verileri merak konusu olarak "2 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 2 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler.