Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 2 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 2 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Giriş Tarihi: 02.04.2022 19:31 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 19:31

Türkiye'de ve dünyada 2 yılı aşkın bir süredir etkilerini sürdürmeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin en son haberler "corona virüsü son dakika" başlığıyla yerli ve yabancı ajanslar üzerinden peş peşe duyuruluyor. Yurtta tespit edilen ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden açıklanan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçlarına göre 13 bin 367 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 2 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm detaylar.