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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 2 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 2 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 02.04.2022 19:31 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 19:31

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 2 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 2 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Türkiye'de ve dünyada 2 yılı aşkın bir süredir etkilerini sürdürmeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin en son haberler "corona virüsü son dakika" başlığıyla yerli ve yabancı ajanslar üzerinden peş peşe duyuruluyor. Yurtta tespit edilen ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden açıklanan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçlarına göre 13 bin 367 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 2 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm detaylar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 2 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 2 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"2 Nisan vaka sayısı" verileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilen ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan covid-19 salgınıyla ilgili en son korona tablosu güncel Türkiye vaka, vefat, iyileşen sayıları açıklamalarına erişmek isteyenler "2 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

SON DAKİKA 2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 2 Nisan korona tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden açıklanacak. Bugünkü en son Türkiye güncel korona vaka-vefat sayıları belli olduğunda burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 2 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 2 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

1 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 13 bin 367

VEFAT SAYISI: 45

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 858

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Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 2 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 2 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

31 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 14 bin 336

VEFAT SAYISI: 56

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 435

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 2 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 2 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

30 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 14 bin 993

VEFAT SAYISI: 53

İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 856

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 2 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 2 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

29 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 16 bin 190

VEFAT SAYISI: 63

İYİLEŞEN SAYISI: 21 bin 256

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