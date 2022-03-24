Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 24 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 24 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Türkiye'de ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin günlük veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu - Sağlık Bakanlığı son dakika 24 Mart korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ile ilgili bilgilerine erişilmek istenerek "24 Mart koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA: 24 MART KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

24 Mart koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından henüz paylaşılmadı. 24 Mart vaka sayısı verileri belli olduğunda burada olacak.