Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 3 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 3 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat verileri

Yurt ve dünyada 2020 yılı Mart ayından bu yana etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın tespit edilmesinden günümüze kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 21 bin 747 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye korona verileri ise kamuoyu tarafından merak edilerek "3 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 3 Aralık korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm bilgiler.