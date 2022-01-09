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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLADI! 9 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 9 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları
Giriş Tarihi: 09.01.2022 19:43 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 19:43

Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLADI! 9 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 9 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

9 Ocak vaka sayısı detayları yurt ve dünyada merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinden bu yana etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili en güncel veriler "corona virüsü son dakika" şeklindeki haberlerle peş peşe duyuruluyor. Ülkemizde teşhisi konan ilk vakadan bu yana güncel korona verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla açıklanıyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 61 bin 727 kişi tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 9 Ocak korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm ayrıntılar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLADI! 9 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 9 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

9 Ocak korona tablosu ayrıntıları Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En son Türkiye corona virüsü vaka-vefat-iyileşen sayıları detaylarının yer aldığı bugünkü güncel korona verileri "9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu aracılığıyla araştırılmaya devam ediyor.

SON DAKİKA 9 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 9 Ocak korona tablosu bilgileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla duyuruldu. Bugünkü en son Türkiye güncel korona vaka-vefat verileri şöyle;

Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLADI! 9 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 9 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

9 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 61 bin 727

VEFAT SAYISI: 173

İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 163

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Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLADI! 9 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 9 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

8 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 66 bin 237

VEFAT SAYISI: 141

İYİLEŞEN SAYISI: 34 bin 592

Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLADI! 9 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 9 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

7 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 63 bin 214

VEFAT SAYISI: 157

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 197

Bakan Fahrettin Koca son dakika AÇIKLADI! 9 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 9 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

6 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 68 bin 413

VEFAT SAYISI: 156

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 502

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