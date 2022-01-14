14 Ocak vaka sayısı, yurt ve dünyada etkilerini gösteren covid-19 salgınının etkilerini sürdürdüğü yurt ve dünyada merak konusu oluyor. 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk teşhisi konulan covid-19 pandemisiyle ilgili detaylar "corona virüsü son dakika" başlıklı haberlerle peş peşe duyurulmaya devam ediliyor. Türkiye'deki ilk vakadan bu yana güncel korona verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanmaya devam ediliyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçlarına göre 67 bin 857 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Ocak korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm ayrıntılar.