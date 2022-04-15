Ülkemizde ve dünyada 2 yıldan fazla süredir etkilerini sürdürmeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı en son korona tablosu verileri "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler üzerinden takip edilmeye devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlar arasından 5 bin 127 kişi pozitif sonuçla tedavi süreci başlatıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm detaylar.