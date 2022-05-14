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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 14 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 14 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 14.05.2022 18:29 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 18:29

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 14 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 14 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

İlk vakası 2 yılı aşkın bir süre önce teşhis edilen covid-19 pandemisine ilişkin detaylar ve "14 Mayıs vaka sayısı" verileri "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı resmi İnternet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan bin 534 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve diğer tüm bilgiler.

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 14 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 14 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Ülkemizde ve dünyada 2 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin bilgiler "corona virüsü son dakika" verileri aracılığıyla kamuoyuna aktarılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan 14 Mayıs vaka sayısı bilgilerini öğrenmek ve en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayısı verileri ve Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Mayıs korona tablosu bilgilerine erişmek isteyenler "14 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA 14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Mayıs vaka sayısı bilgileri ile bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı bilgileri henüz paylaşılmadı. Bugünkü en son korona verileri açıklandığında tüm detaylarıyla burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 14 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 14 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

13 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 534

VEFAT SAYISI: 7

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 673

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Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 14 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 14 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

12 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 778

VEFAT SAYISI: 8

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 816

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 14 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 14 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

11 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 670

VEFAT SAYISI: 9

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 711

Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 14 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 14 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

10 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 858

VEFAT SAYISI: 7

İYİLEŞEN SAYISI: Bin 511

SON DAKİKA