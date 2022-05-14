İlk vakası 2 yılı aşkın bir süre önce teşhis edilen covid-19 pandemisine ilişkin detaylar ve "14 Mayıs vaka sayısı" verileri "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı resmi İnternet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan bin 534 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve diğer tüm bilgiler.