Ülkemizde ve dünyada 2 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin bilgiler "corona virüsü son dakika" verileri aracılığıyla kamuoyuna aktarılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan 14 Mayıs vaka sayısı bilgilerini öğrenmek ve en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayısı verileri ve Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Mayıs korona tablosu bilgilerine erişmek isteyenler "14 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA 14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Mayıs vaka sayısı bilgileri ile bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı bilgileri henüz paylaşılmadı. Bugünkü en son korona verileri açıklandığında tüm detaylarıyla burada olacak.