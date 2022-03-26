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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 26 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 26 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 26.03.2022 18:29 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 18:29

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 26 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 26 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Türkiye'de ve Dünya'daki etkilerini 2 yıldan fazla süredir devam ettiren covid-19 pandemisine ilişkin en son güncel veriler merak edilerek "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosuna göre bugün yapılan covid-19 test sonuçlarına göre 15 bin 303 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Mart korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm bilgiler.

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 26 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 26 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Sağlık Bakanlığı 26 Mart vaka sayısı verileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu - bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayıları verilerine erişmek isteyenler yoğun şekilde "26 Mart koronavirüs tablosu nasıl?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA | 26 MART KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Mart vaka sayısı verileri ile bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayıları henüz duyurulmadı. En son korona verileri belli olduğunda tüm detaylar burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 26 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 26 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

25 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 15 bin 303

VEFAT SAYISI: 68

İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 965

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Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 26 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 26 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

24 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 16 bin 894

VEFAT SAYISI: 77

İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 553

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 26 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 26 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

23 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 17 bin 161

VEFAT SAYISI: 84

İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 309

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 26 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 26 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

22 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 17 bin 426

VEFAT SAYISI: 90

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 184

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