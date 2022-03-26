Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 26 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 26 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Giriş Tarihi: 26.03.2022 18:29 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 18:29

Türkiye'de ve Dünya'daki etkilerini 2 yıldan fazla süredir devam ettiren covid-19 pandemisine ilişkin en son güncel veriler merak edilerek "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosuna göre bugün yapılan covid-19 test sonuçlarına göre 15 bin 303 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Mart korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm bilgiler.