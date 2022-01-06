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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı! 6 Ocak koronavirüs tablosu verileri açıklandı! 6 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları
Giriş Tarihi: 06.01.2022 19:57 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 19:58

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı! 6 Ocak koronavirüs tablosu verileri açıklandı! 6 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

6 Ocak vaka sayısı verileri yurt ve dünyada merak konusu olmaya devam ediyor. 1 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son durum bilgileri "corona virüsü son dakika" haberleriyle peş peşe geliyor. Türkiye'de tespit edilen ilk vakadan itibaren güncel korona verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu tablosuna göre bugünkü covid-19 test sonucu pozitif çıkan 68 bin 413 kişi tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 6 Ocak korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm detaylar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 6 Ocak koronavirüs tablosu verileri açıklandı! 6 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

6 Ocak korona tablosu detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. En son Türkiye corona virüsü vaka-vefat-iyileşen sayılarının bulunduğu bugünkü güncel korona verileri merak edilerek "6 Ocak koronavirüs tablosu" detaylarına erişmek isteyenler 6 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden detayları öğrenmeye çalışıyor.

SON DAKİKA 6 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 6 Ocak korona tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden açıklandı. Bugünkü en son Türkiye güncel korona vaka-vefat verileri şöyle;

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 6 Ocak koronavirüs tablosu verileri açıklandı! 6 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

6 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 68 bin 413

VEFAT SAYISI: 156

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 502

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Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 6 Ocak koronavirüs tablosu verileri açıklandı! 6 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

5 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 66 bin 467

VEFAT SAYISI: 143

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 316

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 6 Ocak koronavirüs tablosu verileri açıklandı! 6 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

4 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 54 bin 724

VEFAT SAYISI: 137

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 561

Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 6 Ocak koronavirüs tablosu verileri açıklandı! 6 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

3 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 44 bin 869

VEFAT SAYISI: 160

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 492

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