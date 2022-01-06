6 Ocak vaka sayısı verileri yurt ve dünyada merak konusu olmaya devam ediyor. 1 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son durum bilgileri "corona virüsü son dakika" haberleriyle peş peşe geliyor. Türkiye'de tespit edilen ilk vakadan itibaren güncel korona verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu tablosuna göre bugünkü covid-19 test sonucu pozitif çıkan 68 bin 413 kişi tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 6 Ocak korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm detaylar.