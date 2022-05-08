Bakan Fahrettin Koca son dakika duyuruyor! 8 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 8 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"8 Mayıs vaka sayısı" bilgileri kamuoyu tarafından öğrenilmek isteniyor. Yurt ve dünyada 2 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin bilgiler "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla peş peşe paylaşılmaya devam ediliyor. Salgın başından bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu verileri üzerinden verilere göre bugünkü covid-19 test sonuçları pozitif çıkan bin 480 kişi tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 8 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve diğer tüm detaylar.