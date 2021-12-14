Küresel anlamda 2020 yılı Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren ve çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan covid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" haberler peş peşe geliyor. Türkiye'de tespit edilen ilk vakanın ardından bugüne kadarki zaman içerisinde güncel korona son durum bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılmaya devam ediliyor. Bu bilgiler ışığında en son Türkiye en son Türkiye corona virüsü tablosuna göre bugün covid-19 testi yaptıranlar arasından 21 bin 477 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Aralık korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm detaylar.