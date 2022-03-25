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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaşıyor! 25 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 25 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 25.03.2022 18:47 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 18:48

Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaşıyor! 25 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 25 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

2 yıldan fazla süredir yurt ve dünyada etkisini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin veriler güncel - en son korona tablosu bilgileri "corona virüsü son dakika" haberleri üzerinden takip ediliyor. İlk vakadan bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşımı yapılan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugünkü covid-19 test sonuçlarına göre 16 bin 894 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Mart korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm ayrıntılar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaşıyor! 25 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 25 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"25 Mart vaka sayısı" Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruluyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine - Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Mart korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları verileri kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek "25 Mart koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | 24 MART KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Mart vaka sayısı verileri ile bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayıları henüz duyurulmadı. Güncel veriler bakanlık tarafından açıklandığında detaylar burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaşıyor! 25 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 25 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

24 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 16 bin 894

VEFAT SAYISI: 77

İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 553

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Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaşıyor! 25 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 25 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

23 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 17 bin 161

VEFAT SAYISI: 84

İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 309

Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaşıyor! 25 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 25 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

22 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 17 bin 426

VEFAT SAYISI: 90

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 184

Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaşıyor! 25 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 25 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

21 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 14 bin 933

VEFAT SAYISI: 80

İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 537

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