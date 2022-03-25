Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaşıyor! 25 Mart koronavirüs tablosu nasıl? 25 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"25 Mart vaka sayısı" Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruluyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine - Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Mart korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları verileri kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek "25 Mart koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | 24 MART KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Mart vaka sayısı verileri ile bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayıları henüz duyurulmadı. Güncel veriler bakanlık tarafından açıklandığında detaylar burada olacak.