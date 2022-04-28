"28 nisan vaka sayısı" verileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. Yurt ve dünyada 2 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin veriler "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler üzerinden takip edilirken Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aracılığıyla günlük olarak açıklanan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre 2 bin 479 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Nisan korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve diğer tüm bilgiler.