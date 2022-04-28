Küresel anlamda 2 yıldan fazla bir süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin detaylar "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler aracılığıyla peş peşe kamuoyuna duyuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka, vefat ve iyileşen sayısı verilerinin duyurulduğu en son Türkiye corona virüsü tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları - Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Nisan korona tablosu verilerine erişmek isteyenler "28 Nisan koronavirüs tablosu nasıl?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA | 28 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Nisan vaka sayısı bilgileri ve bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayısı detayları henüz paylaşılmadı. Bugünkü en son korona verileri açıklandığında burada olacak.