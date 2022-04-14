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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞTI! 14 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 14 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 14.04.2022 22:10 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 22:10

Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞTI! 14 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 14 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Yurt ve dünyada ilk olarak 2020 yılı Mart ayında etkilerini göstermeye başlayan covid-19 pandemisine ilişkin verilerin yer aldığı en son korona tablosu bilgileri "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla takip edilmeye devam ediliyor. İlk covid-19 vakasından beri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 5 bin 127 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm detaylar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞTI! 14 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 14 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"14 Nisan vaka sayısı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılmaya devam ediliyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerinin yer aldığı Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları bilgilerine erişmek isteyenler ise "14 Nisan koronavirüs tablosu nasıl?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA | 14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU NASIL?

Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Nisan vaka sayısı verileri ile bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayıları açıklandı. İşte bugünkü en son korona verileri;

Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞTI! 14 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 14 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

14 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 127

VEFAT SAYISI: 21

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 783

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Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞTI! 14 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 14 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

13 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 529

VEFAT SAYISI: 31

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 493

Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞTI! 14 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 14 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

12 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 6 bin 635

VEFAT SAYISI: 25

İYİLEŞEN SAYISI: 12 bin 152

Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞTI! 14 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 14 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

11 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 6 bin 893

VEFAT SAYISI: 28

İYİLEŞEN SAYISI: 11 bin 207

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