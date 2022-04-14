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Bakan Fahrettin Koca son dakika PAYLAŞTI! 14 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 14 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 14.04.2022 22:10
Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
22:10
Yurt ve dünyada ilk olarak 2020 yılı Mart ayında etkilerini göstermeye başlayan covid-19 pandemisine ilişkin verilerin yer aldığı en son korona tablosu bilgileri "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla takip edilmeye devam ediliyor. İlk covid-19 vakasından beri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 5 bin 127 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm detaylar.