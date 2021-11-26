Bakan Koca duyurdu: "O ülkelerle sınırlar kapatıldı!" Türkiye ile sınırların kapatıldığı ülkeler hangileri?

Bakan Koca bazı ülkelerle sınırların kapatıldığını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Nu varyantı'na tedbiren alınan kararda belirlenen o ülkelerden "Ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir." İfadelerini kullandı. Bu noktada ise konuyla ilgili olarak "Hangi ülkelerle sınırlar kapatıldı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Bakan Koca'dan gelen son dakika açıklaması ile sınırların kapatıldığı ülkeler...