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Haberler Yaşam Bakan Koca duyurdu: "O ülkelerle sınırlar kapatıldı!" Türkiye ile sınırların kapatıldığı ülkeler hangileri?
Giriş Tarihi: 26.11.2021 23:06 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 23:08

Bakan Koca duyurdu: "O ülkelerle sınırlar kapatıldı!" Türkiye ile sınırların kapatıldığı ülkeler hangileri?

Bakan Koca bazı ülkelerle sınırların kapatıldığını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Nu varyantı'na tedbiren alınan kararda belirlenen o ülkelerden "Ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir." İfadelerini kullandı. Bu noktada ise konuyla ilgili olarak "Hangi ülkelerle sınırlar kapatıldı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Bakan Koca'dan gelen son dakika açıklaması ile sınırların kapatıldığı ülkeler...

Bakan Koca duyurdu: O ülkelerle sınırlar kapatıldı! Türkiye ile sınırların kapatıldığı ülkeler hangileri?

Gelen son dakika haberiyle Bakan Fahrettin Koca, Nu varyantı'na tedbir kapsamında bazı ülkelerle sınırların kapatıldığı bilgisini paylaştı. Nu varyantı olan ülkeler dünya çapında kırmızı listeye alınmıştı. Bu noktada binlerce kişi Hangi ülkelerle sınırlar kapatıldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Nu varyantı görülen ve Türkiye sınırlarının kapatıldığı o ülkeler...

Bakan Koca duyurdu: O ülkelerle sınırlar kapatıldı! Türkiye ile sınırların kapatıldığı ülkeler hangileri?

"SEYAHAT EDİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."

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Bakan Koca duyurdu: O ülkelerle sınırlar kapatıldı! Türkiye ile sınırların kapatıldığı ülkeler hangileri?

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bakan Koca duyurdu: O ülkelerle sınırlar kapatıldı! Türkiye ile sınırların kapatıldığı ülkeler hangileri?

NU VARYANTI NEDİR?

Şu ana dek 3 ülkede 10 kişide görülen varyantın, virüsün aşılar tarafından hedef alınan "çivi" proteininde mutasyona uğramış olması ve bağışıklık sisteminden bu nedenle kaçabilme riski endişelere neden oldu.

Bakan Koca duyurdu: O ülkelerle sınırlar kapatıldı! Türkiye ile sınırların kapatıldığı ülkeler hangileri?

Varyantın ne kadar bulaşıcı olduğu henüz net olarak belirlenmiş olmasa da ilk olarak Afrika ülkesi Botswana'da tespit edilen ve "Nu" adı verilen "B.1.1.529" varyantının çivi proteininde 32 ayrı mutasyon keşfedildi.

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