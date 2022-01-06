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Haberler Yaşam Bakan Koca "Okullar kapanacak mı?" sorusunu yanıtladı! Okullar kapanacak mı, uzaktan eğitime mi dönecek?
Giriş Tarihi: 06.01.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 09:21

Bakan Koca "Okullar kapanacak mı?" sorusunu yanıtladı! Okullar kapanacak mı, uzaktan eğitime mi dönecek?

Okullar kapanacak mı sorusu yanıt arıyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde online ve çevrimiçi eğitime dönüş bir süredir gündemde yer alıyor. Ülkemizdeki vaka artışı ve hızla yayılan varyantlarla beraber bazı üniversiteler teorik derslerde online eğitime döndüğünü duyurmuştu. Bu açıklamaların ardından "Okullar kapanacak mı, üniversiteler online (çevrimiçi) eğitim mi olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Koca geçtiğimiz gün bilim kurulu sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Okullar kapanacak mı, üniversiteler online eğitime mi geçecek, hangi okullar online eğitime geçti? İşte detaylar...

Bakan Koca Okullar kapanacak mı? sorusunu yanıtladı! Okullar kapanacak mı, uzaktan eğitime mi dönecek?

Vaka sayılarının 60 binin üzerine çıkmasıyla beraber milyonlarca öğrenci ve veli yeni tedbirlerle beraber okulların uzaktan eğitime dönüp dönmeyeceğini merak ediyordu. Hızla yayılan varyantlar milyonları tedirgin ederken öte yandan "Okullar kapanacak mı, online (çevrimiçi) eğitim olacak mı?" sorularına net yanıt Bakan Koca'dan geldi. "Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir." İfadelerinin kullanıldığı açıklamada tedbirler konusuna da dikkat çekildi. Peki, İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler çevrimiçi eğitime mi dönecek, okullar kapanacak mı? İşte konuya ilişkin o detaylar…

Bakan Koca Okullar kapanacak mı? sorusunu yanıtladı! Okullar kapanacak mı, uzaktan eğitime mi dönecek?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron vakalarının artmasının ardından yüz yüze eğitime ara verileceği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yüz yüze eğitimi sürdürme konusunda kararlı olduklarını ifade etti, "Ara vermek gündemimizde değil" dedi.

Özer yaptığı değerlendirmede, dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.

Göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Özer, 6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerinin altını çizdi.

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Bakan Koca Okullar kapanacak mı? sorusunu yanıtladı! Okullar kapanacak mı, uzaktan eğitime mi dönecek?

Özer, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük."

Bakan Koca Okullar kapanacak mı? sorusunu yanıtladı! Okullar kapanacak mı, uzaktan eğitime mi dönecek?

"ÖĞRETMENLERİN AŞI ORANI YÜZDE 94"

Bu süreçte en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranlarının yüksekliği olduğunu ifade eden Özer, "En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. Aşı olmayıp hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yaklaşık yüzde 5. Dolayısıyla en az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 94'e ulaştı." bilgisini verdi.

Özer, üçüncü ve dördüncü doz aşılarını yaptıran öğretmen oranının da sürekli yükseldiğini bildirerek, "Bugün itibarıyla en az 3 doz aşı olan öğretmen oranımız da yüzde 36'ya yükseldi. Öğretmenlerimizin aşılanma oranları ülkemiz ortalamasının çok üzerinde olduğu gibi çoğu gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarının da üzerinde. Diğer taraftan, öğrencilerimizin de aşılanma oranları sürekli yükseliyor." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Koca Okullar kapanacak mı? sorusunu yanıtladı! Okullar kapanacak mı, uzaktan eğitime mi dönecek?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

Okulların ve yüz yüze eğitimin akıbeti sık sık gündeme geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında açıklamada bulunarak, ''Koronavirüs salgını insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Şimdi de salgın omicron varyantıyla kapımıza dayandı. Yüz yüze eğitime devam edeceğiz.'' dedi.

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