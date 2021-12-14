Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama rehberinin önümüzdeki günlerde yayınlanacağını duyurdu. Bu noktada, 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler soruları merak konusu oluyor. Gelecek resmi bilgiler ışığında ÖSYM tercih kılavuzunu yayınlayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı ve tarihleri 2021