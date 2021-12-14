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Haberler Yaşam Bakan Koca son dakika açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları netleşti: 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 14.12.2021 19:12 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 19:12

Bakan Koca son dakika açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları netleşti: 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama rehberinin önümüzdeki günlerde yayınlanacağını duyurdu. Bu noktada, 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler soruları merak konusu oluyor. Gelecek resmi bilgiler ışığında ÖSYM tercih kılavuzunu yayınlayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı ve tarihleri 2021

Bakan Koca son dakika açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları netleşti: 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama rehberinin önümüzdeki günlerde yayınlanacağını duyurdu. Buna göre, 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olacak olan Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı ve tarihleri 2021

Bakan Koca son dakika açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları netleşti: 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

40 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ATAMASI NE ZAMAN?

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 BİN POZİSYON/ KADRO ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ.

Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS PUANINA GÖRE, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir.

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Bakan Koca son dakika açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları netleşti: 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.


TERCİH KILAVUZU, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

Bakan Koca son dakika açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları netleşti: 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 SÖZLEŞMELİ sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 SÜREKLİ İŞÇİ kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.

Bakan Koca son dakika açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları netleşti: 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?
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