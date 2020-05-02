BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: Türkiye’deki corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 2 Mayıs Türkiye günlük corona virüsü tablosu ve canlı harita

Türkiye'deki corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Corona virüs salgını ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı ile ilgili son durumu açıklıyor. Hal böyle olunca, akşam saatlerine doğru ' 2 Mayıs bugün Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç?' gibi sorular araştırılıyor. Günlük iyileşen hasta sayısı açıklanan yeni vakaların önüne geçerken yoğun bakım ünitesine bağlı ve entübe hasta sayısındaki azalma göze çarpıyor. Bakan Koca, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havaların sıcaklığına aldanılmamasını sosyal izolasyona uyulması gerektiğinin altını çizdi. Peki, Türkiye'de bugün vaka ve ölü sayısı kaç? İşte günlük koronavirüs tablosuna göre 1 Mayıs 2020 corona son duruma ilişkin son dakika haberi…