BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: Türkiye’deki corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 2 Mayıs Türkiye günlük corona virüsü tablosu ve canlı harita

Türkiye'de corona virüs salgını son durum ne? Türkiye'de corona virüs salgını ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere ülkemiz, virüse karşı mücadelede dünyaya oranla daha erken tedbirler almış ve bu sayede iyileşen hasta sayısı vaka sayısının önüne geçmeyi başarmıştı. Bakan Koca tarafından paylaşılan günlük koronavirüs verilerinin yanı sıra konuyla ilgili son dakika haberleri de ülke gündeminde önemli bir yer kaplıyor. Virüsün çıkış noktası Çin'de hayat normale dönerken, Avrupa ve Amerika için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Son 24 saatte binlerce insanın hayatını kaybettiği salgın ile ilgili her akşam vaka ve ölü sayısında son durum Bakan Koca tarafından açıklanıyor. Peki, Türkiye'de son durum ne? Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç? İşte corona virüsü son dakika haberi…

TÜRKİYE'DEKİ CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI SON DURUM!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 1 Mayıs tarihine ait Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son paylaştığı veriye göre Türkiye'de bugün 2188 yeni vaka tespit edildi, 84 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugün iyileşen sayısı 4922 oldu.

Bakan Koca: "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Koca'nın 2 Mayıs vaka ve ölü sayısını saatler 19.00'ı gösterdiğinde yapması bekleniyor.