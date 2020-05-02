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Haberler Galeri BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: Türkiye’deki corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 2 Mayıs Türkiye günlük corona virüsü tablosu ve canlı harita

BAKAN KOCA AÇIKLADI: ’deki corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 2 Mayıs Türkiye günlük tablosu ve canlı harita

'deki corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu? Corona virüs salgını ile ilgili haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam Türkiye'de vaka ve ölü sayısı ile ilgili son durumu açıklıyor. Hal böyle olunca, akşam saatlerine doğru ' 2 Mayıs bugün Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç?' gibi sorular araştırılıyor. Günlük iyileşen hasta sayısı açıklanan yeni vakaların önüne geçerken yoğun bakım ünitesine bağlı ve entübe hasta sayısındaki azalma göze çarpıyor. Bakan Koca, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havaların sıcaklığına aldanılmamasını sosyal izolasyona uyulması gerektiğinin altını çizdi. Peki, Türkiye'de bugün vaka ve ölü sayısı kaç? İşte günlük koronavirüs tablosuna göre 1 Mayıs 2020 corona son duruma ilişkin

Giriş Tarihi: 02.05.2020 19:01 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 19:02
BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: Türkiye’deki corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 2 Mayıs Türkiye günlük corona virüsü tablosu ve canlı harita

'de corona virüs salgını son durum ne? Türkiye'de corona virüs salgını ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere ülkemiz, virüse karşı mücadelede dünyaya oranla daha erken tedbirler almış ve bu sayede iyileşen hasta sayısı vaka sayısının önüne geçmeyi başarmıştı. Bakan Koca tarafından paylaşılan günlük koronavirüs verilerinin yanı sıra konuyla ilgili son dakika haberleri de ülke gündeminde önemli bir yer kaplıyor. Virüsün çıkış noktası Çin'de hayat normale dönerken, Avrupa ve Amerika için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Son 24 saatte binlerce insanın hayatını kaybettiği salgın ile ilgili her akşam vaka ve ölü sayısında son durum Bakan Koca tarafından açıklanıyor. Peki, Türkiye'de son durum ne? Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç? İşte

TÜRKİYE'DEKİ CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI SON DURUM!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 1 Mayıs tarihine ait Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son paylaştığı veriye göre Türkiye'de bugün 2188 yeni vaka tespit edildi, 84 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugün iyileşen sayısı 4922 oldu.

Bakan Koca: "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Koca'nın 2 Mayıs vaka ve ölü sayısını saatler 19.00'ı gösterdiğinde yapması bekleniyor.

BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: Türkiye’deki corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 2 Mayıs Türkiye günlük corona virüsü tablosu ve canlı harita

1 MAYIS CORONA VİRÜS VERİLERİ

Bugünkü test sayısı: 41431

Bugünkü vaka sayısı:2188

Bugünkü vefat sayısı: 84

Bugünkü iyileşenlerin sayısı:4922

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BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: Türkiye’deki corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 2 Mayıs Türkiye günlük corona virüsü tablosu ve canlı harita

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 188 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 122 bin 392, toplam can kaybının 3 bin 258 olduğunu, 4 bin 922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 53 bin 808'e ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı " Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 431 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 188 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 84 hasta vefat etti, 4 bin 922 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 75 bin 48, toplam vaka sayısı 122 bin 392 ve toplam vefat sayısı 3 bin 258'e ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1480, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 818, iyileşen hasta sayısı 53 bin 808 oldu.

BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: Türkiye’deki corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 2 Mayıs Türkiye günlük corona virüsü tablosu ve canlı harita

"YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI AZALIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının yüzde 45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir." paylaşımında bulundu.

Ayrıca, resmi açıklamalara göre 'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...

BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: Türkiye’deki corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 2 Mayıs Türkiye günlük corona virüsü tablosu ve canlı harita
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BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: Türkiye’deki corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 2 Mayıs Türkiye günlük corona virüsü tablosu ve canlı harita
BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: Türkiye’deki corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 2 Mayıs Türkiye günlük corona virüsü tablosu ve canlı harita
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