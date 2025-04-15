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Giriş Tarihi: 15.04.2025 21:53 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 21:53

Bakan Kurum, ilçeden görüntüleri paylaştı: "TOKİ ile Malatya Kale'de kale gibi konutlar yaptık”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanında afetten etkilenen illerde sağlam ve güvenli konutlar inşa etmeye devam ediyor. TOKİ'nin 2020 Elazığ depreminin ardından Malatya'nın Kale ilçesine yaptığı konutlar, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde de 16 Ekim'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki Kale merkezli depremde hasar görmedi. İlçeden görüntüleri paylaşan Bakan Kurum, "TOKİ ile Malatya Kale'de kale gibi konutlar yaptık. Afetlere dirençli, sağlam, konforlu" dedi.

İHA
Bakan Kurum, ilçeden görüntüleri paylaştı: TOKİ ile Malatya Kale’de kale gibi konutlar yaptık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanında afetten etkilenen illerde sağlam ve güvenli konutlar inşa etmeye devam ediyor. 2020 yılında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Malatya'nın Kale ilçesine de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı 439 konut, 302 köy evi, 56 ahır ve 16 iş yeri inşa etti.

Bakan Kurum, ilçeden görüntüleri paylaştı: TOKİ ile Malatya Kale’de kale gibi konutlar yaptık

Proje kapsamında 16 derslikli bir okul da ilçeye kazandırıldı. TOKİ'nin 2020 Elazığ depreminin ardından Malatya'nın Kale ilçesine yaptığı konutlar, hem 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hem de 16 Ekim'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki Kale merkezli depremde hasar görmedi.

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Bakan Kurum, ilçeden görüntüleri paylaştı: TOKİ ile Malatya Kale’de kale gibi konutlar yaptık

İlçeden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "TOKİ ile Malatya Kale'de kale gibi konutlar yaptık. Afetlere dirençli, sağlam, konforlu" dedi.

Bakan Kurum, ilçeden görüntüleri paylaştı: TOKİ ile Malatya Kale’de kale gibi konutlar yaptık

"YASTIĞA BAŞIMIZI RAHAT KOYABİLİYORUZ"
Görüntülerde yer alan hak sahibi Neriman Karadağ, deprem sırasında sokağa çıkma gereği görmediklerini ifade ederek, "6 Şubat depreminde bile hiçbir hasar almadık. En son yaşanan deprem, Kale ilçesinde olduğu için çok daha şiddetliydi ama yine de hiçbir hasar almadık. Yapılan TOKİ evleri depreme dayanıklı, güvenli olduğu için hiçbir korku yaşamadık. Allah herkese böyle TOKİ evleri nasip etsin. TOKİ evinden başka ev tanımam" dedi.

Bakan Kurum, ilçeden görüntüleri paylaştı: TOKİ ile Malatya Kale’de kale gibi konutlar yaptık

Evinin sağlamlığına çok güvendiğini anlatan Karadağ şöyle devam etti: Torunlarım da biz de yastığa başımızı rahat koyabiliyoruz. Deprem oluyor mesele, benim eşim çay demliyor. Biz çay içiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Herkes dışarıda otururken biz evimizden dışarı çıkmıyoruz. Ayrıca, her şey ayağımızın altında. Devlet hastanesi burada. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise burada. Jandarmamız var. Evimizin etrafı çok güzel. Böyle insanlar olduğu sürece Türkiye'nin beli yere gelmez. Bizi kimse yıkamaz. Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki varmış, iyi ki biz bu evlere gönül ferahlığıyla oturabiliyoruz" dedi.