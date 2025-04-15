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Bakan Kurum, ilçeden görüntüleri paylaştı: "TOKİ ile Malatya Kale'de kale gibi konutlar yaptık”
Giriş Tarihi: 15.04.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
21:53
Bakan Kurum, ilçeden görüntüleri paylaştı: "TOKİ ile Malatya Kale'de kale gibi konutlar yaptık”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanında afetten etkilenen illerde sağlam ve güvenli konutlar inşa etmeye devam ediyor. TOKİ'nin 2020 Elazığ depreminin ardından Malatya'nın Kale ilçesine yaptığı konutlar, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde de 16 Ekim'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki Kale merkezli depremde hasar görmedi. İlçeden görüntüleri paylaşan Bakan Kurum, "TOKİ ile Malatya Kale'de kale gibi konutlar yaptık. Afetlere dirençli, sağlam, konforlu" dedi.