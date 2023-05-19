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Haberler Yaşam Bakan Kurum ile deprem kahramanının arasında geçen diyalog herkesi duygulandırdı
Giriş Tarihi: 19.05.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 11:45

Bakan Kurum ile deprem kahramanının arasında geçen diyalog herkesi duygulandırdı

Bakan Kurum, bugün İstanbul Sancaktepe'deydi. Kurum'un yanına gelen bir vatandaş, depremzedelere yapılan saldırılara ve muhalefet belediyelerinin tutumuna isyan etti. Kurum, gözleri dolan vatandaşı "Benim de kanıma çok dokundu güzel kardeşim!" diyerek teselli etti. O anlar böyle görüntülendi...

Bakan Kurum ile deprem kahramanının arasında geçen diyalog herkesi duygulandırdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün İstanbul Sancaktepe'deydi. Burada Bakan Kurum'un yanına gelen bir vatandaş, Başkan Erdoğan'a oy verdikleri için saldırılara uğrayan depremzedelere çok üzüldüğünü söyledi.

Bakan Kurum: "Depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, etmeyeceğiz" | Video

Bakan Kurum ile deprem kahramanının arasında geçen diyalog herkesi duygulandırdı

Ayrıca muhalefet belediyelerinin bölgedeki tutum ve davranışlarını da eleştirdi.

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Bakan Kurum ile deprem kahramanının arasında geçen diyalog herkesi duygulandırdı

KILIÇDAROĞLU'NUN HESABINA 2,5 LİRA HEDİYE GÖNDERDİM
"Ben deprem bölgesine gittim, AFAD'a gönüllü katıldım. Üç tane çocuğum var, biri altı aylık. Hatay'da çalışmalarda bulundum. Lakin bu seçimlere sebep, deprem bölgesindeki adamlara AK Parti seçildi diye hakaret ediyorlar.

Bakan Kurum ile deprem kahramanının arasında geçen diyalog herkesi duygulandırdı

Orada ben Ankara Büyükşehir Belediyesinin arabasından bir tane şişe su alıp, içmiştim. Onun da parasını Kılıçdaroğlu'nun hesabına 2,5 lira olarak hediye gönderdim.

Bakan Kurum ile deprem kahramanının arasında geçen diyalog herkesi duygulandırdı

Allah aşkına bunlara yedirmeyin! Allah'ın izniyle sandıkları bırakmayalım!" sözleriyle duygularını dile getirdi.

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