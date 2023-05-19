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Bakan Kurum ile deprem kahramanının arasında geçen diyalog herkesi duygulandırdı
Giriş Tarihi: 19.05.2023 11:42
Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
11:45
Bakan Kurum ile deprem kahramanının arasında geçen diyalog herkesi duygulandırdı
Bakan Kurum, bugün İstanbul Sancaktepe'deydi. Kurum'un yanına gelen bir vatandaş, depremzedelere yapılan saldırılara ve muhalefet belediyelerinin tutumuna isyan etti. Kurum, gözleri dolan vatandaşı "Benim de kanıma çok dokundu güzel kardeşim!" diyerek teselli etti. O anlar böyle görüntülendi...