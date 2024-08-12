Giriş Tarihi: 12.08.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
07:32
Bakan Kurum: “Sözümüzü tuttuk ilçeleri ayağa kaldırdık”! Selin vurduğu Bozkurt Karadeniz’in Bodrum’u oldu
Kastamonu, Sinop ve Bartın'da hayatı adeta durma noktasına getiren 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin üzerinden 3 yıl geçti. Binaların zarar gördüğü, köprülerin çöktüğü, binlerce vatandaşı yuvasından eden sel felaketinde 97 kişi hayatını kaybetmişti. Felaketin ardından 3 ilde yaraların sarılması için devlet bütün kurumlarını seferber etti.