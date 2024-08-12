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Giriş Tarihi: 12.08.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 07:32

Bakan Kurum: “Sözümüzü tuttuk ilçeleri ayağa kaldırdık”! Selin vurduğu Bozkurt Karadeniz’in Bodrum’u oldu

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da hayatı adeta durma noktasına getiren 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin üzerinden 3 yıl geçti. Binaların zarar gördüğü, köprülerin çöktüğü, binlerce vatandaşı yuvasından eden sel felaketinde 97 kişi hayatını kaybetmişti. Felaketin ardından 3 ilde yaraların sarılması için devlet bütün kurumlarını seferber etti.

ÖMER ÇETİN
Bakan Kurum: Sözümüzü tuttuk ilçeleri ayağa kaldırdık! Selin vurduğu Bozkurt Karadeniz’in Bodrum’u oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selin neredeyse yıkıp geçtiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin son görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak felakette tüm ilçenin tahrip olduğunu hatırlattı.

Bakan Kurum: Sözümüzü tuttuk ilçeleri ayağa kaldırdık! Selin vurduğu Bozkurt Karadeniz’in Bodrum’u oldu

Kurum, o gün Bozkurtlu vatandaşlara, "Sizi yalnız bırakmayacağız, bize güvenin" dediklerini anımsatarak, "Sözümüzü tuttuk. Bozkurt'u ayağa kaldırdık. Evleri, dükkanları, caddeleri yeniden inşa ettik. Allah milletimize bu felaketleri bir daha yaşatmasın" dedi.

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Bakan Kurum: Sözümüzü tuttuk ilçeleri ayağa kaldırdık! Selin vurduğu Bozkurt Karadeniz’in Bodrum’u oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 5 etapta yürütülen çalışmalar sonucunda, bölgede yatay ve yöresel mimariye uygun konutlar inşa edildiği kaydedildi.

Bakan Kurum: Sözümüzü tuttuk ilçeleri ayağa kaldırdık! Selin vurduğu Bozkurt Karadeniz’in Bodrum’u oldu

KASTAMONU AYAĞA KALKTI

Kastamonu genelinde 934 konut, 127 dükkan ve 40 köy evinin yapımının tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilirken, bir millet bahçesinin de kente kazandırıldı.

Bakan Kurum: Sözümüzü tuttuk ilçeleri ayağa kaldırdık! Selin vurduğu Bozkurt Karadeniz’in Bodrum’u oldu

Konutlardan 649'unun afetten en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yapılırken 52 iş yeri, sanayi sitesi, dükkanlar, meydan, pazar yeri ve millet kıraathanesinin yeniden inşa edildiği belirtildi.

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