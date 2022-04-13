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Giriş Tarihi: 13.04.2022 23:08 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 23:08

TOKİ 2022 sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler olacak? Bakan Kurum'dan TOKİ sosyal konut müjdesi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 81 il için TOKİ sosyal konut müjdesi verdi. Özel bir kanalın canlı yayınında konuşan Bakan Kurum, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken öte yandan verdiği bu müjde sonrası "TOKİ 81 il sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" soruları da yanıt aramaya başladı. Daha önce 100 bin konutla binlerce vatandaşı ev sahibi yapan bu proje, şimdiden milyonları heyecanlandırdı. Peki, 81 ilde TOKİ 2022 sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler olacak? İşte gelen açıklamanın detayları...

TOKİ 2022 sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler olacak? Bakan Kurum’dan TOKİ sosyal konut müjdesi!

TOKİ sosyal konut projesi için müjde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında çok önemli açıklamalara imza atarken milyonları sevindiren konut projesinin de sinyallerini verdi. Bu açıklamayla beraber "TOKİ 81 il sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 TOKİ sosyal konut projesinin ayrıntıları...

TOKİ 2022 sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler olacak? Bakan Kurum’dan TOKİ sosyal konut müjdesi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN TÜRK canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Evet biz işimizle odaklanmaya çalışıyoruz. Doğrusunun da açıkçası bu olduğuna inanıyorum. O yüzden işimizle meşgul olmak, bizi de mutlu ediyor. Herhangi bir işle ilgili vatandaşımızın problemini çözdüğümüzde bu bizi çok mutlu ediyor. Yılda 1,5 milyon ülkemizde konut satışı olur.

Bunun yaklaşık yüzde 31'ini 1. ev konut satışları, kalanını da 2. el konutların el değiştirdiği bir satış görüyoruz. Bu satışları incelediğimizde arz-talep dengesine göre yüklenici firmalar konut yaparlar ve satış gerçekleştirirler. Geçtiğimiz yıllarda konut fazlalığı vardı, bir eleştiri söz konusuydu. Biz bunu Sayın Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanımızla konuşarak bir kampanya yaptık.

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TOKİ 2022 sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler olacak? Bakan Kurum’dan TOKİ sosyal konut müjdesi!

'DÜNYADA FİYAT ARTIŞI SÖZ KONUSU'

Dünyadaki gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde konut fazlalığı söz konusu. İnşaat malzemelerin fiyatlarında bir artış söz konusu. Bırakın tedarik etmeyi, tedarik zinciri öyle bozulmuş ki 9-10 ay ötesine randevu alıyorsunuz. Dünyaya baktığınızda ise bir artış söz konusu. Avrupa'da insanlar konut fiyatlarının artışıyla ilgili eylem bile yapıyorlar.

İşin içinde fırsatçılar var. Fırsatçılar yüzünden tüm sektörün itham etmek doğru değil. Araştırmalar yapılıyor ve tespit edilenlere gerekli yaptırımlar yapılıyor.

TOKİ 2022 sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler olacak? Bakan Kurum’dan TOKİ sosyal konut müjdesi!

'2021 YILINDA SATILAN KONUTLARIN YÜZDE 14'Ü TOKİ'NİN ÜRETTİĞİ SATIŞLAR VE KONUTLAR'

Artışları biz bakanlık olarak, ilgili bakanlıklarımızla birlikte denetimlerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Girdi-çıktı maliyetleri düzenli olarak inceleniyor. TOKİ'de bu yüzden var. Son 20 yılda 1,200 bin konut ürettik. 100 bin sosyal konut yaptık. Türkiye'de 2021 yılında satılan konutların yüzde 14'ü TOKİ'nin ürettiği satışlar ve konutlardır.

TOKİ 2022 sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler olacak? Bakan Kurum’dan TOKİ sosyal konut müjdesi!

'81 İLDE SOSYAL KONUT HAMLESİ YAPACAĞIZ'

Biz artışlarla ilgili ihracatı bile Kabine'de konuştuk. Öncelikli bizim ülkemiz, Ülkemizdeki taleplerin karşılanması söz konusu. Tabi ki ülke olarak ihracat yapacağız. Biz TOKİ'yle yakın zamanda yine bir sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız. Bir de kentsel dönüşüm konutları yapıyoruz. Bu muafiyetlerle birlikte deprem riskini kontrol edecek adımlar atmayı planlıyoruz.

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