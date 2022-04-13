Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 81 il için TOKİ sosyal konut müjdesi verdi. Özel bir kanalın canlı yayınında konuşan Bakan Kurum, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken öte yandan verdiği bu müjde sonrası "TOKİ 81 il sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" soruları da yanıt aramaya başladı. Daha önce 100 bin konutla binlerce vatandaşı ev sahibi yapan bu proje, şimdiden milyonları heyecanlandırdı. Peki, 81 ilde TOKİ 2022 sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler olacak? İşte gelen açıklamanın detayları...