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Haberler Yaşam Bakan Mehmet Şimşek’in hocasıydı: Ekonomist Korhan Berzeg 1 aydır kayıp!
Giriş Tarihi: 17.07.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 11:14

Bakan Mehmet Şimşek’in hocasıydı: Ekonomist Korhan Berzeg 1 aydır kayıp!

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran'da köpeği Tina ile yürüyüşe çıktı. Ancak kayıplara karıştı. 80 kişilik ekip, 200 kilometrekarelik alanı taradı. Hiçbir ize ulaşılamadı. Arama çalışmalarıyla ilgili yeni iddia ortaya atıldı…

DHA
Bakan Mehmet Şimşek’in hocasıydı: Ekonomist Korhan Berzeg 1 aydır kayıp!

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine gitti.

Bakan Mehmet Şimşek’in hocasıydı: Ekonomist Korhan Berzeg 1 aydır kayıp!

Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi.

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Bakan Mehmet Şimşek’in hocasıydı: Ekonomist Korhan Berzeg 1 aydır kayıp!

Kayıp ihbarı sonrası bölgede başlatılan aramalarda 1 ay geride kaldı...

Bakan Mehmet Şimşek’in hocasıydı: Ekonomist Korhan Berzeg 1 aydır kayıp!

Çalışmalara Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleri katılıyor.

Bakan Mehmet Şimşek’in hocasıydı: Ekonomist Korhan Berzeg 1 aydır kayıp!

Şu ana kadar 200 kilometrekarelik alan taranırken, 80 personelin katıldığı çalışmalar 31'inci güne girdi. Hava sıcaklığının artması ile ekipler, saat 04.00'ten itibaren 2 koldan çalışıyor.

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