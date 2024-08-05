Giriş Tarihi: 05.08.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
11:04
Bakan Murat Kurum çocukların park isteğine kayıtsız kalmadı: Yüzünüzden mutluluk eksik olmasın
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Amasya Yeşilöz Köyü'nde park yapılması için yürüyüş düzenleyen çocukların çağrısına kayıtsız kalmadı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşım rekoru kırması üzerine Bakan Kurum'un talimatıyla köye çocuk parkı yapıldı. Büyük mutluluk yaşayan çocuklar "Bakan Kurum amcamıza çok teşekkür ediyoruz" açıklaması yaptı.