Bakan Murat Kurum çocukların park isteğine kayıtsız kalmadı: Yüzünüzden mutluluk eksik olmasın

Çocukların yürüyüş görüntülerini paylaşan Satılmış Beydeş de sürecin bu kadar hızlı tamamlanacağını düşünmediğini dile getirerek, "Önce çocuklar kavga ediyor sandık. Dışarı çıktık, çocukların gösteri yaptığını görünce hoşuma gitti. Görüntülerini çekip paylaştım. Bakanımız da görmüş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çocuklarımıza bir eğlence yeri yaptı. Köyümüzün kalbini kazandı. Park çok güzel, bizim için de çok iyi oldu. Videoyu çekerken bu kadar ses getireceğini düşünmemiştim. Çok kısa sürede yayıldı" ifadelerini kullandı.