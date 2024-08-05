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Giriş Tarihi: 05.08.2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:04

Bakan Murat Kurum çocukların park isteğine kayıtsız kalmadı: Yüzünüzden mutluluk eksik olmasın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Amasya Yeşilöz Köyü'nde park yapılması için yürüyüş düzenleyen çocukların çağrısına kayıtsız kalmadı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşım rekoru kırması üzerine Bakan Kurum'un talimatıyla köye çocuk parkı yapıldı. Büyük mutluluk yaşayan çocuklar "Bakan Kurum amcamıza çok teşekkür ediyoruz" açıklaması yaptı.

DHA
Bakan Murat Kurum çocukların park isteğine kayıtsız kalmadı: Yüzünüzden mutluluk eksik olmasın

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, her yaz tatilinde aileleri ile Amasya'nın Yeşilöz köyüne gelen bir grup çocuk, köyde güvenle oynayabilecekleri bir park yapılması için ellerindeki pankartlar ile 'Park isteriz' sloganı atarak yürüyüş yaptı.

Bakan Murat Kurum çocukların park isteğine kayıtsız kalmadı: Yüzünüzden mutluluk eksik olmasın

Köy sakini Satılmış Beydeş ise çocukların bu yürüyüşünü sosyal medya hesabından paylaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatının ardından köyde alan belirlendi, zemin hazırlandı ve oyun grupları tek tek monte edildi. Çocuklar, parkın yapım aşamasında her gün bölgeye gelerek çalışmaları izledi.

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Bakan Murat Kurum çocukların park isteğine kayıtsız kalmadı: Yüzünüzden mutluluk eksik olmasın

ÇOCUKLARDAN BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR

Seslerini duyurmak için yürüyüş yapanlardan Rüya Evis, yürüyüşün bu kadar çabuk etkili olacağını düşünmediğini belirterek "Bakan Kurum amcamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Murat Kurum çocukların park isteğine kayıtsız kalmadı: Yüzünüzden mutluluk eksik olmasın

Rüya'nın babaannesi Nevin Evis ise "Beton döküldü. Oyun alanları geldi, Rüya hepsini her gün takip etti. Bakanımız Murat Kurum, sözünde durup 5 gün içinde bu parkı burada yaptırdı. Tamamlanınca o da biz de çok mutlu olduk. Etrafı tellerle çevrili ve güvenli. Gözümüz arkada kalmayacak. Burada güvenli şekilde oynayacaklar" diye konuştu.

Bakan Murat Kurum çocukların park isteğine kayıtsız kalmadı: Yüzünüzden mutluluk eksik olmasın

Çocukların yürüyüş görüntülerini paylaşan Satılmış Beydeş de sürecin bu kadar hızlı tamamlanacağını düşünmediğini dile getirerek, "Önce çocuklar kavga ediyor sandık. Dışarı çıktık, çocukların gösteri yaptığını görünce hoşuma gitti. Görüntülerini çekip paylaştım. Bakanımız da görmüş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çocuklarımıza bir eğlence yeri yaptı. Köyümüzün kalbini kazandı. Park çok güzel, bizim için de çok iyi oldu. Videoyu çekerken bu kadar ses getireceğini düşünmemiştim. Çok kısa sürede yayıldı" ifadelerini kullandı.

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