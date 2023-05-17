Bakan Murat Kurum’dan deprem kahramanına: Benim de kanıma çok dokundu güzel kardeşim!

KILIÇDAROĞLU'NUN HESABINA 2,5 LİRA HEDİYE GÖNDERDİM

"Ben deprem bölgesine gittim, AFAD'a gönüllü katıldım. Üç tane çocuğum var, biri altı aylık. Hatay'da çalışmalarda bulundum. Lakin bu seçimlere sebep, deprem bölgesindeki adamlara AK Parti seçildi diye hakaret ediyorlar.