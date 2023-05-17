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Bakan Murat Kurum’dan deprem kahramanına: Benim de kanıma çok dokundu güzel kardeşim!
Giriş Tarihi: 17.05.2023 16:58
Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
17:20
Bakan Murat Kurum’dan deprem kahramanına: Benim de kanıma çok dokundu güzel kardeşim!
Bakan Kurum, bugün İstanbul Sancaktepe'deydi. Kurum'un yanına gelen bir vatandaş, depremzedelere yapılan saldırılara ve muhalefet belediyelerinin tutumuna isyan etti. Kurum, gözleri dolan vatandaşı "Benim de kanıma çok dokundu güzel kardeşim!" diyerek teselli etti. O anlar böyle görüntülendi