Bakan Özer son dakika açıkladı: Yüz yüze eğitim için ’Sınıf’ sistemi! Yüz yüze eğitim sürecek mi?

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren yüz yüze eğitim ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yüz yüze eğitim ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını belirten Bakan Özer, "Geçen hafta itibarıyla 71 bin 320 okulumuzun sadece iki tanesinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugün itibarıyla 71 bin 320 okulumuzdan yüz yüze eğitime ara veren okulumuz bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu. Bakan Özer, daha önce yaptığı açıklamada ise yüz yüze eğitimin devamı için 'Sınıf' sistemine dikkat çekmiş, 'Vakalar artarsa yüz yüze eğitime ara verilir mi' sorusunu cevaplamıştı. İşte son dakika haberinin detayları...