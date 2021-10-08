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Giriş Tarihi: 08.10.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 11:57

Bakan Özer son dakika açıkladı: Yüz yüze eğitim için 'Sınıf' sistemi! Yüz yüze eğitim sürecek mi?

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren yüz yüze eğitim ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yüz yüze eğitim ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını belirten Bakan Özer, "Geçen hafta itibarıyla 71 bin 320 okulumuzun sadece iki tanesinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugün itibarıyla 71 bin 320 okulumuzdan yüz yüze eğitime ara veren okulumuz bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu. Bakan Özer, daha önce yaptığı açıklamada ise yüz yüze eğitimin devamı için 'Sınıf' sistemine dikkat çekmiş, 'Vakalar artarsa yüz yüze eğitime ara verilir mi' sorusunu cevaplamıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Bakan Özer son dakika açıkladı: Yüz yüze eğitim için ’Sınıf’ sistemi! Yüz yüze eğitim sürecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıklamalarda bulunarak yüz yüze eğitim konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Özer, "İlkokuldaki sınıf öğretmenlerimizin aşılanma oranı diğer öğretmenlerimize göre oldukça yüksek. Sınıf öğretmenlerimizin birinci doz aşı oranı yüzde 98'e, ikinci doz aşı olma oranı ise yüzde 89'a ulaştı" diye konuştu.

Bakan Özer son dakika açıkladı: Yüz yüze eğitim için ’Sınıf’ sistemi! Yüz yüze eğitim sürecek mi?

"YÜZ YÜZE EĞİTİM SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KOORDİNELİ ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yapımı devam eden okul inşaatlarında inceleme yapan Bakan Özer, daha sonra Balıkesir Valiliğini ziyaret etti. Özer'i Vali Hasan Şıldak ve kent protokolü karşıladı.

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Bakan Özer son dakika açıkladı: Yüz yüze eğitim için ’Sınıf’ sistemi! Yüz yüze eğitim sürecek mi?

Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra açıklama yapan Özer, 6 Eylül'de tüm Türkiye'de yüz yüze başlayan eğitim öğretim sürecinin Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütüldüğünü söyledi. Vakaların görüldüğü sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildiğini belirten Özer, şöyle konuştu:

Bakan Özer son dakika açıkladı: Yüz yüze eğitim için ’Sınıf’ sistemi! Yüz yüze eğitim sürecek mi?

"YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VEREN OKULUMUZ YOK"

"Geçen hafta sonu itibarıyla Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu, 14 günlük yüz yüze eğitime ara vermeyi 10 güne düşürdü. Herhangi bir semptom göstermeyen bu yüz yüze eğitime ara verilen sınıftaki öğrencilerimizden 5 gün sonunda velinin rızası olması durumunda PCR testi yapıp sonucu negatif çıktığı zaman yüz yüze eğitime dönme imkanı getirildi. Şu andaki süreç eylül ayındaki duruma göre çok daha rahat bir şekilde kısa süreli aralarla başarılı bir şekilde devam ediyor. Geçen hafta itibarıyla 71 bin 320 okulumuzun sadece iki tanesinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugün itibarıyla 71 bin 320 okulumuzdan yüz yüze eğitime ara veren okulumuz bulunmamaktadır."

Bakan Özer son dakika açıkladı: Yüz yüze eğitim için ’Sınıf’ sistemi! Yüz yüze eğitim sürecek mi?

"SINIF ÖĞRETMENLERİMİZİN BİRİNCİ DOZ AŞI ORANI YÜZDE 98'E, İKİNCİ DOZ AŞI OLMA ORANI İSE YÜZDE 89'A ULAŞTI"

Özer, her geçen öğretmenlerin aşılanma oranlarının yükseldiğini dile getirdi. Tüm Türkiye'de ikinci doz aşısını tamamlamış öğretmen oranının yüzde 85'e ulaştığı bilgisini paylaşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları aktardı:

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