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Haberler Yaşam Bakan Selçuk açıkladı: Sınavlar ne zaman yapılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 07:13

Bakan Selçuk açıkladı: yapılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri son dönemde " yapılacak, 2. Dönem sınavları ne zamana ertelendi?" gibi sorulara ilişkin son dakika gelişmeleri için gözünü 'ndan gelecek olan açıklamaya çevirdi. vaka sayılarının rekor seviyelere ulaşmasıyla beraber eğitimde yeniden uzatan öğretim kararı alınırken öte yandan 2. Dönem sınavları da iptal olmuş ve ileri bir tarihe ertelenmişti. Hal böyleyken "İlkokul ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak, ortaokul ve lise sınavları ne zaman?" soruları milyonlarca öğrenci ve velinin araştırma konusu haline geliyor. İşte Bakanı 'un konuya ilişkin açıklamaları ve tüm gelişmeler...

MEB Ziya Selçuk'tan Sınavlar ne zaman yapılacak? sorularına flaş yanıt! İlkokul, ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak?

Son dakika gelişmeleri… Gözler 'nda! İlkokul, ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlarla ilgili olarak gelişmeler yakından takip edilirken uzunca bir süredir akıllarda " yapılacak, 2. Dönem sınavları ne zamana ertelendi?" soruları yer alıyor. Bakanı 2 Temmuz tarihinde karnelerin verileceğini ifade ederken 3 Mayıs tarihinde yapılması planlanan sınavlarla ilgili de açıklamalarda bulunmuştu. Buna göre; Ortaokul ve lise sınavları ne zaman yapılacak, 2. Dönem sınavlar ne zamana ertelendi? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelen flaş açıklamanın detayları…

MEB Ziya Selçuk'tan Sınavlar ne zaman yapılacak? sorularına flaş yanıt! İlkokul, ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak?

BAKAN SELÇUK'TAN ERTELENEN SINAVLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

"Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu. Sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

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MEB Ziya Selçuk'tan Sınavlar ne zaman yapılacak? sorularına flaş yanıt! İlkokul, ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak?

YKS VE LGS SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Bakanı , "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" açıklamasını yaptı. Bakan Selçuk "YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değildir" dedi.

MEB Ziya Selçuk'tan Sınavlar ne zaman yapılacak? sorularına flaş yanıt! İlkokul, ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak?

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

MEB Ziya Selçuk'tan Sınavlar ne zaman yapılacak? sorularına flaş yanıt! İlkokul, ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak?

"SAĞLIK NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Bilim Kurulu bir tavsiyede bulunduğundan, Sağlık Bakanlığımız bir tablo ortaya koyduğundan sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanan Selçuk, şunları söyledi:

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