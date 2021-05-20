Bakan Selçuk “Okullar ne zaman kapanacak? sorusunu yanıtladı! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim süreci devam ederken "Okullar ne zaman kapanacak, 2021 yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu noktada konuyla ilgili tüm detayları geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Temmuz ayında 2020-2021 yılının sona ereceğini ifade eden Bakan Selçuk karneler için de tarih vermişti. Buna göre; MEB takvimi ile bu sene yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapacak? İşte tüm detaylar ve 2021 yaz tatili için Bakan Selçuk'tan gelen açıklama…