Bakan Selçuk'tan Okullar ne zaman kapanacak? sorusuna flaş yanıt! Yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ereceği günü sayarken "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz aylarda tüm bu soruların yanıtı verecek nitelikte bir açıklama yapmıştı. Bu kapsamda Bakan Selçuk, Temmuz ayını işaret etmiş ve eğitimi bu aya kadar devam ettirmeyi amaçladıklarını duyurmuştu. Buna göre; Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek, 2021 yaz tatili ne zaman ayın kaçında başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar…