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Haberler Yaşam Bakan Selçuk'tan "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt geldi! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, bu sene okullar ne zaman kapanacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 17:15

Bakan Selçuk'tan "?" sorusuna yanıt geldi! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, bu sene okullar ne zaman kapanacak?

Her sene milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yaz tatili açıklaması Milli Eğitim Bakanı 'tan gelmişti. Salgın nedeniyle oldukça yorucu geçen bir eğitim öğretim yılında öğrenciler eğitimlerini uzaktan olarak sürdürüyor. Bu kapsamda ", yaz tatili ne zaman başlıyor?" soruları Haziran ayına gelinmesiyle beraber öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Sömestr tatilinin 3 hafta sürmesi nedeniyle bu sene Nisan'da ara tatil olmayacağını duyuran Bakan Ziya Selçuk okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını işaret etmişti. Buna göre; Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar…

Ziya Selçuk'tan Okullar ne zaman kapanacak? sorusuna yanıt geldi! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, bu sene okullar ne zaman kapanacak?

Uzaktan eğitim alan milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ereceği günü sayarken "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı geçtiğimiz aylarda tüm bu soruların yanıtı verecek nitelikte bir açıklama yapmıştı. Bu kapsamda Bakan Selçuk, Temmuz ayını işaret etmiş ve eğitimi bu aya kadar devam ettirmeyi amaçladıklarını duyurmuştu. Buna göre; Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek, 2021 yaz tatili ne zaman ayın kaçında başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Ziya Selçuk'tan Okullar ne zaman kapanacak? sorusuna yanıt geldi! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, bu sene okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var.

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Ziya Selçuk'tan Okullar ne zaman kapanacak? sorusuna yanıt geldi! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, bu sene okullar ne zaman kapanacak?

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziya Selçuk'tan Okullar ne zaman kapanacak? sorusuna yanıt geldi! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, bu sene okullar ne zaman kapanacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİMLE İLGİLİ SON DURUM!

Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir.

Ziya Selçuk'tan Okullar ne zaman kapanacak? sorusuna yanıt geldi! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, bu sene okullar ne zaman kapanacak?

Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir denildi.

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