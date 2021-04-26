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Haberler Yaşam Bakan Selçuk'tan "Sınavlar iptal mi oldu?" sorusuna flaş yanıt! Ortaokul ve liselerde sınavlar iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 14:02

Bakan Selçuk'tan "Sınavlar iptal mi oldu?" sorusuna flaş yanıt! Ortaokul ve liselerde sınavlar iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

tarafından yapılan son dakikla açıklaması ile ertelenen ilkokul, ortaokul ve lise sınavları ile ilgili olarak son dönemde "Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" gibi sorulara ait son dakika gelişmeleri büyük önem taşıyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim almakta olan öğrenciler vaka sayılarında halen ciddi bir düşüş yaşanmıyor olması nedeniyle tarihlerde erteleme beklentisi ile MEB'den gelecek açıklama için geri sayıma başladı. Bakan yaptığı son açıklamada "Sınavlar iptal mi olacak, ertelendi mi?" sorularına ait yanıtı vermiş ve öğretmenlerin talebinin olması halinde ertelenir ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Selçuk'tan Sınavlar iptal mi oldu? sorusuna flaş yanıt! Ortaokul ve liselerde sınavlar iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Koronavirüs vaka sayılarının rekor seviyelerde seyrettiği şu günlerde 3 Mayıs tarihine ertelenen sınavların yeniden tarih değişikliği olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu noktada Bakan Selçuk "Sınavlar iptal mi, ertelendi mi?" sorusunu yanıtladı. MEB tarafından yapılan açıklamada "Eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız." İfadelerini kullandı. Bu kapsamda binlerce öğrenci "Sınavlar iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" sorularına ait gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bakan Selçuk'tan Sınavlar iptal mi oldu? sorusuna flaş yanıt! Ortaokul ve liselerde sınavlar iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Bakanı 3 Mayıs'taki sınavların iptal edilip edilmeyeceği noktasında kritik bir açıklamada bulundu.

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Bakan Selçuk'tan Sınavlar iptal mi oldu? sorusuna flaş yanıt! Ortaokul ve liselerde sınavlar iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Bakan şu ifadeleri kullandı : Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz.

Bakan Selçuk'tan Sınavlar iptal mi oldu? sorusuna flaş yanıt! Ortaokul ve liselerde sınavlar iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

O yüzden açıp kapatmalar oluyor. 3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok.

Bakan Selçuk'tan Sınavlar iptal mi oldu? sorusuna flaş yanıt! Ortaokul ve liselerde sınavlar iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız.

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