Bakan Selçuk'tan "Sınavlar iptal mi oldu?" sorusuna flaş yanıt! Ortaokul ve liselerde sınavlar iptal mi, ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakikla açıklaması ile ertelenen ilkokul, ortaokul ve lise sınavları ile ilgili olarak son dönemde "Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" gibi sorulara ait son dakika gelişmeleri büyük önem taşıyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim almakta olan öğrenciler vaka sayılarında halen ciddi bir düşüş yaşanmıyor olması nedeniyle tarihlerde erteleme beklentisi ile MEB'den gelecek açıklama için geri sayıma başladı. Bakan Ziya Selçuk yaptığı son açıklamada "Sınavlar iptal mi olacak, ertelendi mi?" sorularına ait yanıtı vermiş ve öğretmenlerin talebinin olması halinde ertelenir ifadelerini kullanmıştı.