Okullarda haziran ayı itibarıyla yüz yüze eğitime geçiş başlasa da dijital karnelerin yayınlanmasıyla birlikte gözler 2021 Telafi Eğitimi'ne çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada konuya dair tüm detayları öğrenci ve velilerle paylaşmıştı. Bu noktada ise milyonlarca öğrenci ve veli "Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, kaçıncı sınıflara verilecek ve zorunlu mu olacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. "Çocuklarımız, canlı derslere gayretle katıldılar ama yine de yüz yüze eğitimden çok ciddi alacakları kaldı" sözleriyle bu uygulamanın önemini vurgulamıştı. Peki, Telafi eğitim ne zaman başlayacak, Telafide Ben De Varım başvuru başvuru nasıl yapılır? İşte konuya dair tüm detaylar…