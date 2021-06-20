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Haberler Yaşam Bakan Selçuk'tan Telafi eğitimi açıklaması! Telafide Ben De Varım başvuru başvuru nasıl yapılır, Bu sene 2021 Telafi eğitimi ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 20.06.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 11:12

Bakan Selçuk'tan açıklaması! başvuru başvuru nasıl yapılır, Bu sene eğitimi ne zaman başlıyor?

için detayları geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurdu. Uzaktan eğitimle 2020-2021 eğitim öğretim yılını tamamlayan milyonlarca öğrenci salgının bir nebze olsun ülkemizde kontrol altına alınmasıyla Haziran ayı itibarıyla okullarına dönmüştü. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitimle müfredatı tamamlasalar dahi eksikliklerini tamamlamaları açısından talefinin kaçınılmaz olduğu ifade ediliyor. bu kapsamda "Bu sene eğitimi ne zaman başlıyor, kaçıncı sınıflara verilecek ve zorunlu mu olacak, başvuru başvuru nasıl yapılır?" sorularını yanıtladı. İşte MEB takvimi ile Telafi eğitimi ve Telafide Ben De Varım başvuru sürecine dair merak edilenler.

MEB Ziya Selçuk'tan Telafi eğitimi açıklaması! Bu sene 2021 Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, kaçıncı sınıflara ve zorunlu mu olacak?

Okullarda haziran ayı itibarıyla yüz yüze eğitime geçiş başlasa da dijital karnelerin yayınlanmasıyla birlikte gözler Eğitimi'ne çevrildi. Milli Eğitim Bakanı yaptığı açıklamada konuya dair tüm detayları öğrenci ve velilerle paylaşmıştı. Bu noktada ise milyonlarca öğrenci ve veli " ne zaman başlıyor, kaçıncı sınıflara verilecek ve zorunlu mu olacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. "Çocuklarımız, canlı derslere gayretle katıldılar ama yine de yüz yüze eğitimden çok ciddi alacakları kaldı" sözleriyle bu uygulamanın önemini vurgulamıştı. Peki, Telafi eğitim ne zaman başlayacak, başvuru başvuru nasıl yapılır? İşte konuya dair tüm detaylar…

MEB Ziya Selçuk'tan Telafi eğitimi açıklaması! Bu sene 2021 Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, kaçıncı sınıflara ve zorunlu mu olacak?

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

21 Haziran - 2 Temmuz 2021 arasında başvuru, planlama iş ve işlemleri, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında ülke genelinde 'na bağlı eğitim kurumlarında İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından valiliklerin koordinasyonunda eğitim faaliyetleri yapılacak.

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MEB Ziya Selçuk'tan Telafi eğitimi açıklaması! Bu sene 2021 Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, kaçıncı sınıflara ve zorunlu mu olacak?

TELAFİ EĞİTİMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere planlanacak program, eğitim faaliyetleri fiziksel, sosyal - duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlanacak.

Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurabilecek.

Programa başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen ve velilere kabul edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacak.

Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekecek, özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde alanın özelliği gereği sayı sınırlaması aranmayacak.

Program kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen COVID-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilecek.

Eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılacak ve bu duruma ilişkin gerekli önlemler alınacak.

Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetleri, içerik ve materyallerine "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

TELAFİDE BEN DE VARIM FAALİYET HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB Ziya Selçuk'tan Telafi eğitimi açıklaması! Bu sene 2021 Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, kaçıncı sınıflara ve zorunlu mu olacak?

"" yaz uygulaması yani ; 5 Temmuz-31 Ağustos arasında uygulanacak.

İLLERE YAZI GÖNDERİLDİ

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerin "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinde yer aldığı bildirilen açıklamada, il genelinde düzenlenecek eğitim faaliyetleri için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak tesislerin bedelsiz olarak kullandırılması, valiliklerce oluşturulacak kurul koordinasyonunda gerekli planlamaların yapılacağı belirtildi.

MEB Ziya Selçuk'tan Telafi eğitimi açıklaması! Bu sene 2021 Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, kaçıncı sınıflara ve zorunlu mu olacak?

NASIL YAPILACAK?

Buna göre, 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında başvuru, planlama iş ve işlemleri, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında il milli eğitim müdürlükleri tarafından valiliklerin koordinasyonunda eğitim faaliyetleri yapılacak.

İl koordinasyon kurulu; il milli eğitim müdürü başkanlığında il program koordinatörü olan il milli eğitim müdür yardımcısı ve şube müdürü, il veri girişi modül koordinatörü, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgili şube müdürleri, ilçelerde süreci yürütecek ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenecek ilçe veri girişi modül koordinatörleri, okul müdürleri, öğretmenler ve personelden, il milli eğitim müdürü tarafından görevlendirilecek en az 5, en fazla 20 kişiden oluşacak.

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