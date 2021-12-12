Asgari ücret 2022 zammı için milyonlarca kişi geri sayıma başlarken konuya ilişkin son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'nden geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı'nın Pazartesi günü yapılması planlanırken, net rakamın da bu toplantı sonunda çıkması bekleniyor. AGİ ve Asgari Ücret ne kadar, kaç TL oldu sorusu ise gündemdeki en önemli maddeler arasında yer alıyor. Öte yandan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) bir önceki toplantıda 3500 lira önerdiklerini açıklamıştı. İşte, asgari ücret maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri!