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Haberler Yaşam Bakan Vedat Bilgin’den Asgari Ücret 2022 zammı ile ilgili son dakika müjdesi! Yeni yılda AGİ ve Asgari Ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 12:03

Bakan Vedat Bilgin’den Asgari Ücret 2022 zammı ile ilgili son dakika müjdesi! Yeni yılda AGİ ve Asgari Ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret 2022 zammı için milyonlarca kişi geri sayıma başlarken konuya ilişkin son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'nden geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı'nın Pazartesi günü yapılması planlanırken, net rakamın da bu toplantı sonunda çıkması bekleniyor. AGİ ve Asgari Ücret ne kadar, kaç TL oldu sorusu ise gündemdeki en önemli maddeler arasında yer alıyor. Öte yandan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) bir önceki toplantıda 3500 lira önerdiklerini açıklamıştı. İşte, asgari ücret maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri!

Bakan Vedat Bilgin’den Asgari Ücret 2022 zammı ile ilgili son dakika müjdesi! Yeni yılda AGİ ve Asgari Ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari Ücret 2022 zammı için son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısı sonrası milyonlarca kişi 'asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusuna cevap arıyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret ve AGİ zammı oranının 4. toplantı sonrası beklenirken, konuyla ilgili kritik açıklamalar da geldi. Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı'nın Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücrete yeni yılda uygulanacak olan zam miktarı belli oluyor. 13 Aralık'ta yapılması beklenen 4. ve son toplantının ardından hem asgari ücretin hem de AGi'nin netleşeceği tahmin ediliyor.

İşte, asgari ücret ile ilgili önemli gelişmeler;

Bakan Vedat Bilgin’den Asgari Ücret 2022 zammı ile ilgili son dakika müjdesi! Yeni yılda AGİ ve Asgari Ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücrette ikinci toplantı 7 Aralık Salı günü saat 14.00'te TÜRK-İŞ'te gerçekleşti. 3.toplantısı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK'te yapıldı 2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin yani 4. toplantının 13-17 Aralık haftasında gerçekleşmesi ve duyurulması bekleniyor.

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Bakan Vedat Bilgin’den Asgari Ücret 2022 zammı ile ilgili son dakika müjdesi! Yeni yılda AGİ ve Asgari Ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

''ASGARİ ÜCRETTE 3'LÜ İMZA ARAYIŞINDAYIZ''

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yeni asgari ücret rakamı ile ilgili şunları söyledi:

"Bizim için önemli bir süreç. Çok meşaketli bir süreç yönetiliyor. On binlerce satır verileri analiz ediyoruz. Kamu, meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3'lü imza arayışındayız. Hızlı bitirmek istiyoruz."

Bakan Vedat Bilgin’den Asgari Ücret 2022 zammı ile ilgili son dakika müjdesi! Yeni yılda AGİ ve Asgari Ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

TİSK GENEL SEKRETERİ AKANSEL KOÇ: ÜÇ KONUDA MUTABAKATA VARDIK

"Üç konuda mutabakata vardık. TÜRK-İŞ ve TİSK olarak. Birincisi SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. Yani yüzde 14'ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi. İkinci mutabakatımız, yine ilk günden itibaren dile getirdiğimiz birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda da mutabakatımız var. 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde ilk yıllarda uygulandığı gibi yüzde 6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda mutabakatımız var."

Bakan Vedat Bilgin’den Asgari Ücret 2022 zammı ile ilgili son dakika müjdesi! Yeni yılda AGİ ve Asgari Ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

ASİ ZAMMI 2022 NE KADAR OLACAK? İŞTE ESKİ VE YENİ AGİ TABLOLARI

Türk-İş mevcut uygulama ile ailenin korunmadığı, evli, eşi çalışmayan, çocuklu bir işçinin asgari ücretinin yılbaşında aldığı net ücretine değil, bekâr işçinin aldığı net asgari ücret tutarına yükseldiğine dikkat çekiyor. Buna göre, bekâr çalışan 268 lira AGİ alırken, evli, eşi çalışmayanda 53,67 lira, evli, çalışmayan 1 çocukluda 93,91 lira, evli eşi çalışmayan iki çocukluda 134,16 lira, evli eşi çalışmayan üç çocukluda 152 lira vergi kaybı oluşuyor.

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