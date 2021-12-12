Asgari Ücret 2022 zammı için son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısı sonrası milyonlarca kişi 'asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusuna cevap arıyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret ve AGİ zammı oranının 4. toplantı sonrası beklenirken, konuyla ilgili kritik açıklamalar da geldi. Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı'nın Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücrete yeni yılda uygulanacak olan zam miktarı belli oluyor. 13 Aralık'ta yapılması beklenen 4. ve son toplantının ardından hem asgari ücretin hem de AGi'nin netleşeceği tahmin ediliyor.

İşte, asgari ücret ile ilgili önemli gelişmeler;