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Haberler Yaşam Bakan Ziya Selçuk açıkladı! MEB ile Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve karneler ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 31.05.2021 07:33 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 09:10

Bakan açıkladı! MEB ile ? 2021 ve karneler ne zaman verilecek?

"?" sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından sorgulanıyor. Konu ile ilgili resmi açıklamaları yakından takip edenler "Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, başlayacak?" soruları hakkında araştırmalarını sürdürüyorlar. Gözler 'na çevrilmişken konu ile ilgili Bakan , geçtiğimiz haftalarda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bu kapsamda; okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte yapılan son açıklamalar.

Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak?

Salgın sebebiyle uzaktan eğitim sistemi şeklinde devam eden okulların durumu merak ediliyor. Bu kapsamda; Haziran ayına girilmesi ile birlikte "?" sorusu da öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı , önemli açıklamalarda bulunmuş Temmuz ayını işaret etmişti. Bu bağlamda; okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, başlayacak?

Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

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Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak?

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım.

Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak?

Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

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