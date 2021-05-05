Tam kapanma sürecine girilmesi ile birlikte yüz yüze eğitim gören okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. 17 Mayıs'ta son bulacak kesintisiz sokağa çıkma yasağının ardından "Okullar ne zaman açılacak?", "Okullar açılacak mı?" gibi pek çok sorunun yanıtı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından sorgulanıyor. Kısıtlama ile birlikte artan vaka sayılarının önüne geçilmesi hedeflenirken tam kapanma sonrası okulların durumu büyük önem taşıyor. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı hakkında önemli bilgiler verdi. Buna göre; Okullar ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları!