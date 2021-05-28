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Haberler Yaşam Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman?
Giriş Tarihi: 28.05.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 09:25

Bakan açıkladı: ? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek? ?

Milyonlarca öğrenci ve velisi "?", "Okullar ne zaman kapanıyor?", " ve karneler ne zaman verilecek?" şeklindeki soruların yanıtlarını araştırıyor. Haziran ayına kısa bir süre kala gündemdeki önemli konuların takibi yapanlar gelecek resmi açıklamaları bekliyor. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanı , konu ile ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunmuş ve Temmuz ayını işaret etmişti. Okulların seminer dönemi dahil 2 Temmuz'a kadar devam etmesini hedeflediklerini ifade eden Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları ile birlikte okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman? İşte son bilgiler.

Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman?

Salgınla mücadele dönemi sürerken 1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşme süreci yaşanıyor. Okullar uzaktan eğitim sistemi şeklinde devam ederken ilkokul, ortaokul ve lise sınavlarında da düzenlemeye gidilmişti. 1 Haziran sonrası sürecin nasıl olacağı Kabine Toplantısı ile belli olacak olup özellikle "?", "Okullar ne zaman kapanıyor?", " ve karneler ne zaman verilecek?" gibi soruların yanıtları milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından sorgulanıyor. Konu ile ilgili, Milli Eğitim Bakanı , geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunmuş ve Temmuz ayını işaret etmişti. Bu kapsamda; okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman? İşte son açıklamalar.

Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

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Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman?

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım.

Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman?

Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

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