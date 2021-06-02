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Haberler Yaşam Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve karneler ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 02.06.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 11:22

Bakan açıkladı! ? 2021 ve karneler ne zaman verilecek?

tarafından gelen resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşamasına geçilmesi ile birlikte okulların durumu da belli oldu. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanı , yüz yüze eğitim, telafi eğitimi, yaz tatili, karnelerin verileceği tarih gibi önemli açıklamalarda bulundu. Hal böyle olunca; " ve karneler ne zaman verilecek?" sorularının yanıtları sorgulanmaya başlandı. Bu kapsamda; ? 2021 Yaz tatili ne zaman ve karneler ne zaman verilecek? İşte MEB açıklamaları!

Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve karneler ne zaman verilecek?

Kabine Toplantısı sonrası kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşamasına geçildi. Başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere diğer yasaklar hakkında açıklamalar yapıldı. Milyonlarca öğrenci ve velisi ise okulların durumunu merak ediyordu. Beklenen açıklama gelirken öte yandan geçtiğimiz günlerde Bakan , "Karneler ne zaman verilecek?" sorusuna ilişkin önemli bilgiler verdi. Haziran ayının ilk günlerine girilmesi ile birlikte ? 2021 ve karneler ne zaman verilecek? İşte MEB son dakika açıklamalar.

Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve karneler ne zaman verilecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karneler ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi.

İşte Bakan Selçuk'un karnelerle ilgili açıklaması;"Bildiğiniz gibi 2020-2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz Cuma günü sonlandırıyoruz. Biz, öğrencilerimiz iyi mi, evde kalmaktan yorulmuşlar mı, bir sıkıntıları var mı, bunları görüp tespit etmek ve onlara iyi gelmek için okullarımızı açık tutacağız. Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek."

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Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve karneler ne zaman verilecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaşmıştı.

Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve karneler ne zaman verilecek?

EĞİTİMDE TELAFİ NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı , "Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz" açıklamasında bulundu. Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve karneler ne zaman verilecek?

Bakan Selçuk "18 Haziran itibaren karnelerimizi açıyoruz. Dileyen 18 Haziran'da karnesine ulaşabilecek" diye konuştu.

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