Tam kapanma süreci 17 Mayıs'a kadar sürmeye devam ederken en önemli konular arasında yer alan okul sınavları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "liselerde sınavlara dair merak edilenler" başlığıyla soru ve cevapların yer aldığı paylaşımda bulundu ve merak edilenler bu şekilde öğrenilmiş oldu. Bu kapsamda; "Sınavlar ne zaman yapılacak?", "Sınavlar iptal mi edildi?" şeklindeki sorgulamalar da öğrenciler tarafından yapılmaya başlandı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından, sınavlar ne zaman yapılacak? 2021 Ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? Sınavlar iptal mi edildi? İşte MEB'in açıklaması!