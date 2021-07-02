Bakan Ziya Selçuk “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunu yanıtladı! 2021 İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?

2 Temmuz 2021 Cuma günü okullar kapandı. Milyonlarca öğrenci bir dönem uzaktan eğitim şeklinde devam ederken bir dönem de yüz yüze olan eğitimlerinin bu yılını tamamlamış oldu. Yaz tatilinde olan öğrenciler ise yeni dönem için okulların açılış tarihini merak ediyor. Konu ile ilgili geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama da yapılmıştı. Hal böyle olunca; "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu kapsamda; 2021 İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu yanıtladı!