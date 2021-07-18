Bakan Ziya Selçuk "Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze mi olacak?" sorusuna yanıt verdi! Yeni eğitim öğretim döneminde ilkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir canlı yayında okulların açılış tarihi ve yüz yüze eğitim hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. "Bayram döneminde dikkatli olalım" uyarısında bulunan Bakan Selçuk, milyonlarca öğrenci ve velisinin merakla beklediği "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt verdi. Özellikle bir süredir uzaktan eğitim şeklinde devam eden okulların 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda; okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze mi olacak? Yeni eğitim öğretim döneminde ilkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor?