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Haberler Yaşam Bakan Ziya Selçuk Okullar ne zaman kapanacak? sorusunu yanıtladı! Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 24.05.2021 18:06 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 18:59

Bakan ? sorusunu yanıtladı! Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ereceği günü sayarken "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Bakanı geçtiğimiz aylarda tüm bu soruların yanıtı verecek nitelikte bir açıklama yapmıştı. Bu kapsamda Bakan Selçuk, Temmuz ayını işaret etmiş ve eğitimi bu aya kadar devam ettirmeyi amaçladıklarını duyurmuştu. Buna göre; Okullar ne zaman kapanıyor, ne zaman ayın kaçında başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Okullar ne zaman kapanacak? sorusu Bakan Ziya Selçuk'un açıklaması ile cevap buldu! Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ", yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularını Haziran ayının gelmesiyle beraber gündeme taşıdı. Bakan tarafından konuyla alakalı olarak yapılan son açıklamada okulların seminer dönemi dahil 2 Temmuz'a kadar devam etmesini hedeflediklerini ifade etmişti. Uzaktan eğitim süreci devam ederken yaz aylarının gelmesiyle için de geri sayım başlamış oldu. Buna göre; Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte son günlerde merak edilen bu soruların yanıtı…

Okullar ne zaman kapanacak? sorusu Bakan Ziya Selçuk'un açıklaması ile cevap buldu! Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Okullar ne zaman kapanacak? sorusu Bakan Ziya Selçuk'un açıklaması ile cevap buldu! Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu

Okullar ne zaman kapanacak? sorusu Bakan Ziya Selçuk'un açıklaması ile cevap buldu! Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

Okullar ne zaman kapanacak? sorusu Bakan Ziya Selçuk'un açıklaması ile cevap buldu! Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Kendisinin de en büyük meraklarından birinin de bu konu olduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okul okul, sınıf sınıf dolaşıyorum. İlkokul 1'lerin okumasıyla ilgili öğretmenlerimizin başlangıçta bir inancı yoktu. Meslektaşlarım, beraberiz, onların adına da rahatlıkla söylüyorum. 'Bu olmaz.' diyorlardı. 'Uzaktan okuma olmaz, biz yapamayız bunu.' diyorlardı. Zaman geçti, ocaktan itibaren inanılmaz bir şey oldu, mesafe aldılar. Şimdi, diyorlar ki 'Okumayı kesinlikle hallettik, yazmada bazı sorunlarımız var.' diyorlar. Benim gördüğüm şey bu. Yazma biraz daha bire bir çalışmayı, geri bildirim vermeyi gerektiren bir durum. 'Onu da yüz yüze başladığında hallederiz.' diyorlar. Ben deneme yapıyorum. Sınıflara giriyorum. 'Kuzum okur musun?' diyorum. Emin olun, çok güzel okuyorlar."

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